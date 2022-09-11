Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 2 bin yıllık, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdek ilçesinde yaşayan 1 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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