Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

11.09.2022 20:58
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdek ilçesinde yaşayan 1 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 2 bin yıllık, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi.

Şüpheliyle ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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