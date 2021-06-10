Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde - Son Dakika

Marmara Denizi'ni saran müsilaj belası devam ediyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar, müsilajdan görünmeyecek hale geldi.

ERDEK SAHİLİ, MÜSİLAJDAN GÖRÜNMÜYOR

Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin yüzeyinin tamamen salyayla kaplandığı görülüyor.

TEKNELER ÇALIŞMIYOR, HALK DENİZE GİREMİYOR

Kıyıları tamamen kaplayan müsilaj yani deniz salyası nedeniyle balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor, halk denize giremiyor.

Öte yandan müsilaj belasının bu denli ciddi boyutlara ulaşması sonrası, Erdek sahilinde nasıl bir çalışma yapılacağı merak konusu oldu.