Marmara Denizi'ni saran müsilaj belası devam ediyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar, müsilajdan görünmeyecek hale geldi.
Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin yüzeyinin tamamen salyayla kaplandığı görülüyor.
Kıyıları tamamen kaplayan müsilaj yani deniz salyası nedeniyle balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor, halk denize giremiyor.
Öte yandan müsilaj belasının bu denli ciddi boyutlara ulaşması sonrası, Erdek sahilinde nasıl bir çalışma yapılacağı merak konusu oldu.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde - Son Dakika