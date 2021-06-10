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Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

10.06.2021 11:01

Türkiye'nin başı müsilaj belasıyla büyük dertte. Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar, denizi kaplayan müsilaj nedeniyle görünmez hale gelirken, vatandaşların kaydettiği görüntülerde denizin yüzeyinin tamamen deniz salyasıyla kaplandığı görülüyor. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden biri olan Erdek'te yaşanan durum nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar denize giremezken, balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor.

Marmara Denizi'ni saran müsilaj belası devam ediyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar, müsilajdan görünmeyecek hale geldi.

ERDEK SAHİLİ, MÜSİLAJDAN GÖRÜNMÜYOR

Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin yüzeyinin tamamen salyayla kaplandığı görülüyor.

TEKNELER ÇALIŞMIYOR, HALK DENİZE GİREMİYOR

Kıyıları tamamen kaplayan müsilaj yani deniz salyası nedeniyle balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor, halk denize giremiyor.

Öte yandan müsilaj belasının bu denli ciddi boyutlara ulaşması sonrası, Erdek sahilinde nasıl bir çalışma yapılacağı merak konusu oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Marmara Denizi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde - Son Dakika


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