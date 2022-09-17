Jandarma ekipleri şüpheli şahısların ikametlerine operasyon yaptı. Zanlıların evinde yapılan aramada, 1100 adet tarihi sikke, tarihi eser niteliğinde objeler, iki adet dedektör, bir adet jeneratör, uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç şüpheli yakalandı - Son Dakika

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