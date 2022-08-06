Gönen'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Gönen'de kaçak sigara operasyonu

06.08.2022 16:32
Gönen'de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

"Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Gönen'de bir şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda, 6 bin 680 adet dolu Makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan

şüpheli adliyeye sevkedildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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