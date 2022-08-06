"Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Gönen'de bir şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda, 6 bin 680 adet dolu Makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gönen'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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