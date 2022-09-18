Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.09.2022 16:36
Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Uçar idaresindeki 10 YU 445 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan Gülseren Uçar kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sadiye Yakar ve Cevriye Kuzu yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Gülseren Uçar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Ali Uçar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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