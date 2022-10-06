Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 868,7 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 8 adet 12 kalibre tüfek fişeği, 5 adet içme aparatı, 2 adet bıçak ele geçirilirdi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Gönen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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