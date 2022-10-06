Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

06.10.2022 10:54
Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 868,7 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 8 adet 12 kalibre tüfek fişeği, 5 adet içme aparatı, 2 adet bıçak ele geçirilirdi.

Gözaltına alınanlardan 3 kişi işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Gönen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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