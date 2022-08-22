Gönen'deki büfeye arkadaşlarıyla alışveriş yapmaya giren üç şahıstan biri, sigara alma bahanesiyle büfe sahibini oyalarken, diğer ikisi alkollü içecek reyonundan şişeleri alarak büfeden uzaklaştı. Durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını izleyen büfe sahibi, "Dolaptan bir şeylerin eksildiğini fark ettim ama emin olamadım. Sonra kameradan bakınca gördük. Kamera görüntülerini emniyet ekiplerine verdik, hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

alışveriş, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gönen'de büfedeki hırsızlık, kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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