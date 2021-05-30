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BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı - Son Dakika

BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı

30.05.2021 14:58

Marmara Denizi'nin güneyinde Balıkesir sınırları içinde kalan sahil boyunda etkili olan müsilajın (deniz salyası) yüzeydeki yoğunluğu azalıyor.

Marmara Denizi'nin güneyinde Balıkesir sınırları içinde kalan sahil boyunda etkili olan müsilajın (deniz salyası) yüzeydeki yoğunluğu azalıyor.

Erdek ve Bandırma ilçelerinde birkaç gündür yoğun şekilde görülen müsilaj dağılıyor.

Rüzgarın etkisiyle azalan müsilaj, yer yer küçük ölçekli bölgelerde etkili oluyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, müsilajın denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Sarı, müsilajın jelimsi yapısıyla bazen suyun içinde onlarca metre uzunlukta olabildiğini aktardı.

Bu oluşumun, yüzeyde azalsa da denizin içinde devam ettiğini dile getiren Sarı, "Kıyılara bazen ters rüzgar eser, geniş alanları kaplar ama sabah rüzgar dönmüştür, alır açıklara doğru sürükler, parçalar. Bitti zannedersiniz, iki gün sonra suyun altındaki salyalar yüzeye çıkınca hiçbir şeyin bitmediğini görmüş olursunuz." diye konuştu.

BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı

Marmara Denizi, Denizcilik, Balıkesir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Güney Marmara sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı - Son Dakika


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