HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ - Son Dakika
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HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ

30.07.2022 21:32
HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ

BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Halaçlar Mahallesi'nde, çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Halaçlar Mahallesi'nde, çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 dönüm alan zarar gördü.

Havran'ın kırsal Halaçlar Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Halaçlar Mahallesi hudutlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı alandaki orman örtüsünde başlayan yangına ihbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran Orman İşletme Şefliği bünyesindeki 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri tarafından karadan, 2 uçak ve 3 helikopteri ile havadan müdahale edildi. Alevler, yarım saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 1 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Havran ilçemize bağlı Halaçlar Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren Orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ - Son Dakika
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