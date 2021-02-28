Balıkesir'in hayalet köyü - Son Dakika

Balıkesir'in hayalet köyü

28.02.2021 14:15
Balıkesir'in hayalet köyü, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. 1980'li yıllarda 45 ailenin yaşadığı mahallede artık sadece 2 kişi yaşarken, bahar aylarında gelen bazı vatandaşlar da arazilerinde ekim yapmak için yazı köyde geçiriyor.

Havran ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, son yıllarda yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. Zamanla Havran ilçe merkezi ile Kocadağ ve Köylüce mahallelerine taşınan vatandaşların boşalttığı Hacımahmutlar'da yalnızca İsmail Karacaoğlan ve Ayşe Karacaoğlan çifti kaldı. Mahallenin okulu zaman içinde kapanırken, bazı evler de bakımsızlıktan yıkıldı. Mahalledeki eski binalar İstanbul ve Ankara'dan gelen vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlanırken, bahar aylarında mahalleye gelen bazı vatandaşlar tarla ve bahçeleri ile ilgilenip yazı burada geçiriyorlar.

Yaz aylarında mahalleye geldiğini belirten 67 yaşındaki İsmail Ülker, "Köyümüz çok iyiydi ancak zamanla herkes gitti. Bizde gitmek zorunda kaldık. Ben de Havran'a taşındım. Ama buradaki tarlalarımızı ekmeye devam ediyoruz. Onun için bahar aylarında buraya gelip, yazı burada geçiriyorum. Havamız da, suyumuz da güzel" dedi.

Çocukluğunun mahallede geçtiğini anlatan 50 yaşındaki Kadir Özdemir de, "Ben burada 1980 yılında ilkokulu bitirdim. O zaman burada 45 aile yaşıyordu. Okulda 9 öğrenci vardı. Sonradan öğrenci azlığı yüzünden okul kapandı. Vatandaşlar Havran'a, Köylüce ve Kocadağ'a göç etti. Şimdilerde burası yazlık gibi kullanılıyor. Burasının havası ve suyu güzel. Zamanla geri dönüşün olacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'in hayalet köyü
Balıkesir'in hayalet köyü
Balıkesir'in hayalet köyü
Balıkesir'in hayalet köyü
Balıkesir'in hayalet köyü
Balıkesir'in hayalet köyü
Balıkesir'in hayalet köyü

Karacaoğlan, Balıkesir, Havran, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in hayalet köyü - Son Dakika


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