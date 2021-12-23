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Balıkesır'in hilali gece görüntülendi - Son Dakika

Balıkesır'in hilali gece görüntülendi

23.12.2021 09:10

Balıkesır'in hilali gece görüntülendiBALIKESİR Balıkesir'in en yüksek noktalarından birisi olan Çamlık tepesinde Atatürk heykelinin yanına yapılan hilal drone ile görüntülendi.

Balıkesır'in hilali gece görüntülendi

BALIKESİR Balıkesir'in en yüksek noktalarından birisi olan Çamlık tepesinde Atatürk heykelinin yanına yapılan hilal drone ile görüntülendi. Çamlık tepesinde bulunan hilal ve Çamlık Şehitler Camii gecenin karanlığında adeta şehri aydınlattı.

Balıkesir'de Çamlık tepesine inşa edilen Şehitler Cami ve hilal gece karanlığında drone ile görüntülendi. Şehrin en yüksek noktalarından birisi olması dolayısı ile bir çok yerden görülen hilalin eşsiz manzarası vatandaşlarca da ilgi görüyor. Bir çok vatandaş manzarayı görmek için Çamlık tepesine geliyor. Gecenin karanlığında Çamlık tepesinin üzerinden çekilen görüntüler, şehrin eşsiz manzaralarını ortaya çıkartıyor.

Balıkesır'in hilali gece görüntülendi
Balıkesır'in hilali gece görüntülendi
Balıkesır'in hilali gece görüntülendi
Balıkesır'in hilali gece görüntülendi

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesır'in hilali gece görüntülendi - Son Dakika


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