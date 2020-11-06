Balıkesir'in içme suyu kontrolünü İSU Genel Müdürlüğü yapacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile "İçme Suyu Arıtma Tesislerinin giriş ve çıkışlarında su kalite parametrelerinin izlenmesi" kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

İSU Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği örnek projeler ve yatırımlar ile öncü kurum olmaya devam ediyor. İSU son olarak "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik" ve "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında BASKİ talebi doğrultusunda işbirliği protokolü imzaladı. İSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonu ile BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık tarafından imzalanan protokol ile iki kurum arasında işbirliği yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü BASKİ'ye ait 9 adet İçme Suyu Arıtma Tesislerinin giriş ve çıkışlarında su kalite parametrelerinin takibi İSU merkez laboratuvarında yapılacak. Protokol kapsamında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yanı sıra sınırlı sayıda laboratuvarın çalışabildiği PAH, pestitisler, trihalometanlar, uçucu organik bileşikler gibi mikrokirleticiler de analiz edilecek.

İSU Genel Müdürlüğü, BASKİ Genel Müdürlüğü ile beraber Altınova Belediyesi, Bilecik İl Özel İdaresi, İzmit Su A.Ş ve Karabük Üniversitesi ile yapılan protokoller ile birçok alanda analiz çalışmalarını sürdürüyor. İSU, ayrıca hizmet verdiği kurumların sayısının arttırılması amacıyla ülkemiz genelinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile görüşmelerini sürdürüyor. - KOCAELİ