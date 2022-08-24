Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı

24.08.2022 11:55

BALIKESİR'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 30,5'e kadar düştü.

BALIKESİR'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 30,5'e kadar düştü. Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir- Balıkesir kara yolu ortaya çıktı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün, "Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı" dedi.

Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, yüzde 30,5'e düştü. Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. Bölgeye gezmek için geldiğini, barajdaki su seviyesinin geçmiş yıllara göre daha fazla düştüğünü belirten Mustafa Ergüven, "Su seviyesi düşünce, İzmir- Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. Normalde yol, baraj suyuyla kaplı oluyor, görünmüyordu. Su seviyesinin düşmesiyle ortaya farklı bir görüntü çıktı" dedi.

'BU SENE SU SEVİYESİ, BİRAZ DAHA FAZLA AZALDI'Barajın bulunduğu bölgede daha önce Selimiye köyü olduğunu anlatan Aydın Deniz, "Baraj yapılmasına karar verilince, 1991 yılında köy taşındı. Yöre halkı, genellikle tarımla uğraşıyor. Baraj gölünde balıkçılık yapıyorum. Barajdan içme ve sulama suyu salındığı zaman, her yıl su seviyesinde düşme oluyor. Bu yıl biraz daha fazla oldu. Bunda kuraklığında etkisi var. Artık sezon son ereceğinden tarımsal sulama bitecek ve barajdan sadece içme suyu alınacak. Bu her yıl tekrarlanıyor, sonra su seviyesi yukarıya kadar çıkıyor. Bu sene su seviyesi, biraz daha fazla azaldı" diye konuştu. '333 GÜN YETECEK SUYUMUZ VAR'

BASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün ise "Balıkesir şehir merkezi, içme suyunu İkizcetepeler Barajı'ndan temin ediyor. Arıtma tesisinden geçirerek, şehre suyu veren bir yapımız var. İkizcetepeler Barajı yaklaşık 157 milyon metreküp kapasiteye sahip. Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı. Balıkesir'i bekleyen ciddi bir su problemi yok. Geçen yıl yağış miktarı, biraz daha fazlaydı. Geçen yıl bu aya göre bir 10 puan gerideyiz. Geçen aynı dönemde yüzde 41 olan doluluk oranı, bu yıl 30,5 civarında" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

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