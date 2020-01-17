Balıkesir'in il güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika
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Balıkesir'in il güvenliği masaya yatırıldı

6 saat önce

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir'in il güvenliği masaya yatırıldı, System.String[]

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.


Vali Yazıcı başkanlığında, Balıkesir genelinde mevcut güvenlik tedbirlerinin ve alınacak yeni önlemlerin görüşüldüğü güvenlik toplantısı yapıldı.


Balıkesir'in genel güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantıda yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, karara bağlandı.


Balıkesir Öğretmenevi Orkide toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Sadun Özdemir ve bazı Emniyet ile Jandarma mensupları katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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