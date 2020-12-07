Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak - Son Dakika

Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak

07.12.2020 12:52

- Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Canan Çakır ismindeki yürüme engelli bir kişinin yol yapım çalışmalarında kendilerinden de fikir alınmasını istemesi üzerine bundan sonra yapacakları tüm projelerde engelli bireylerden görüş almak için...

- Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Canan Çakır ismindeki yürüme engelli bir kişinin yol yapım çalışmalarında kendilerinden de fikir alınmasını istemesi üzerine bundan sonra yapacakları tüm projelerde engelli bireylerden görüş almak için uygulama başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Canan Çakır'ın isteğini yerine getirerek Zağnos Paşa Camisi çevresinde yapımı devam eden düzenlemede engelli rampalarının uygunluğunu yerinde test etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tüm şehirlere örnek olacak bir uygulamaya geçtiklerini belirterek, bundan sonraki tüm projelerde engellilerin uyumu konusunda onlardan görüş alacaklarını bildirdi. Balıkesir merkezi ve 20 ilçesinde yapılacak projelerde engellilerin kullanımının uygun olup olmadığını yerinde uygulama ile görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Yücel Yılmaz: "Projelerimize engelli kardeşlerimizi de dahil edeceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yürüme engelli Canan Çakır'la birlikte proje alanında yaptığı açıklamada, "Bugün Canan Hanım'la beraber Balıkesir'imiz için hayırlı bir işe başlangıç yapıyoruz. Gerçekten kullanıcılarının uyguladığı ve yönetimde yer aldığı bir süreci başlatıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Konseyi Engelli Meclisi, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir TV'sinin beraber hazırladığı bir programda Canan Hanım çok güzel bir tespitte bulundu. Dedi ki; "keşke yaparlarken biz de yanlarında olsak." Bugün şehirdeki bütün projelerimizi yaparken mutlaka engelli, kullanıcı bir arkadaşımızın onlardan direkt yararlanışının ve yapılma esnasında onların fikirlerinin alınması ve uygulama modelinin gelişmesi önemli. Böylece hem Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları olan proje ekibinin hem de uygulayıcılarının bir şekilde kullanıcılarla birleşmesine öncülük yapacağız. Bundan sonra şehrimizde engellilerimizi sadece bir binada, onların özel ihtiyaçlarını karşılayan parklarda değil, şehrimizde bulunan her noktada onların öngörüleriyle ve yapılış aşamasındaki tüm fikirlerini alarak yapacağız. Şimdi inşallah Canan Hanım'la beraber inşallah bir uygulamayı başlatıyoruz. Bu da şehrimizde 20 belediye başkanımız ve büyükşehirin yaptığı her yerde mutlaka bir engelli kardeşimizin fikrini alarak projelerimizi devam ettireceğiz. Biz bazı şeyleri kağıt üstünde planlıyoruz ama sahaya indiğimizde bunu siz yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Canan Çakır: "Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz"

Projelerin engellilerin uyumuna yönelik görüşlerinin alınmasını isteyen yürüme engelli Canan Çakır ise şunları söyledi:

"Bu biraz terzi müşterisini görmeden kıyafet dikebilir mi? Elbette dikemez. O yüzden müşterisini görmesi, tanıması gerekiyor. Bu yol yapılırken de bizleri tanıdıklarını, bizim ihtiyaçlarımızı bildiklerinde gerçekten güzel sonuçların çıkacağını biliyoruz. İlk başta BBTV ailesine bizimle konuştukları, röportaj yaptıkları için, ondan sonra da size teşekkür edeyim şehrinizin sesine kulak verdiğiniz için, bizlerin sesine kulak verdiğiniz için. Yaptığınız tüm çalışmalarda da görüyoruz, bizi hep bir şeylere dahil etmeye çalışıyorsunuz. Bizleri dinlediğiniz için ve bundan sonra da dinleyeceğiniz için teşekkürler."

Yapılan açıklamaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve yürüme engelli Canan Çakır, kaldırım çalışmalarında oluşturulan engelli rampalarını test etti. Tekerlekli sandalyesiyle engelli rampalarının uygunluğunu test eden Canan Çakır, rampalarda gördüğü aksaklıkları proje uygulayıcılarına iletti.

Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak
Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Yücel, Balıkesir, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in inşasında engellilerle söz sahibi olacak - Son Dakika


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