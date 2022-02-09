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Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika

Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

09.02.2022 01:57
Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Balıkesir, Hisarcık, Manyas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika


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