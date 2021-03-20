Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kılcılar Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Balıkesir 'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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