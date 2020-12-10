Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İkizce ve Kirazören mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

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