Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İkizce ve Kirazören mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.
- Kaynak: AA
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