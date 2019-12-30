Balıkesir'in karbon ayak izi ölçülüyor - Son Dakika
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Balıkesir'in karbon ayak izi ölçülüyor

6 saat önce

Balıkesir'in karbon ayak izi ölçülüyor.

Balıkesir'in karbon ayak izi ölçülüyor, System.String[]

Balıkesir'in karbon ayak izi ölçülüyor. Balıkesirlilerin, belediyenin web sitesinde yer alan anketi doldurması üzerine Balıkesir'in karbon ayak izi belirlenecek.


Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in iklim değişikliğiyle mücadele noktasında çalışmaları başlattı. Balıkesir'in uzun vadeli iklim stratejisinin en önemli bileşenlerinden biri olan karbon yoğunluğunu azaltmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, https://www.balikesir.bel.tr/bilgi-hizmetleri/karbon-ayak-izi-hesaplama adresi üzerinden vatandaşların karbon ayak izini ölçümlemesine imkan sağlayarak Balıkesirlilerin doğaya saldığı karbondioksit miktarı ile konu hakkındaki farkındalıklarını ölçümlüyor. Ölçümlemenin ardından Balıkesir'in karbon ayak izi belirlenecek. Ölçüm için hazırlanan anketi cevaplayan vatandaşlar, karbon ayak izlerini azaltmak için kaç adet ağaç dikmesi gerektiğini yani doğaya olan borcunu da görebilecek.


Sağlıklı bir gelecek için sağlıklı çevre


Evrensel bir mesele olarak iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin aktif rol alması gerektiğine vurgu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sağlıklı bir gelecek hedefinin temelini sağlıklı bir çevrenin oluşturduğunu kaydetti. Yaşanabilir bir şehir ve yaşanabilir bir gelecek için Balıkesir'de yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.


Karbon ayak izi nedir?


Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına sebep olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. Karbon ayak izi, insanlığın ekolojik ayak izinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve hızla artıyor. Atmosferde biriken karbondioksit ise bize iklim değişikliği olarak geri dönüyor. Türkiye'de tüketimin ekolojik ayak izi 209,6 milyon küresel hektar olup kişi başına düşen ekolojik ayak izi 2,8 küresel hektara denk geliyor. Türkiye 1974'den beri ekolojik borçlu ülkeler arasında yer alıyor. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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