Karesi ilçesinin Kocaavşar ile Balya'nın Akbaş mahalleleri civarında iki ayrı ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kocaavşar, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

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