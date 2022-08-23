Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

23.08.2022 15:23

Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Karesi ilçesinin Kocaavşar ile Balya'nın Akbaş mahalleleri civarında iki ayrı ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangınları kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması süren bölgede, Karesi'deki yangında 10, Balya'da ise 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaavşar, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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