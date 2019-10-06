Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama sahasında oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda, atıklardan enerji üretecek tesisin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesisle Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Metan gazını enerjiye çevrilmesiyle atmosfere yayılan gazların enerjiye dönüştürülmesi hedeflenen tesisin 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Günlük bin 100 ton atığın işlenerek enerjiye dönüştürülmesi hedeflenen tesiste, özellikle evsel atıkların enerji elde etmek için değerlendirileceği belirtildi.