Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama sahasında oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor.

Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama sahasında oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda, atıklardan enerji üretecek tesisin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesisle Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Metan gazını enerjiye çevrilmesiyle atmosfere yayılan gazların enerjiye dönüştürülmesi hedeflenen tesisin 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Günlük bin 100 ton atığın işlenerek enerjiye dönüştürülmesi hedeflenen tesiste, özellikle evsel atıkların enerji elde etmek için değerlendirileceği belirtildi.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da, pistten çıkan uçak millet kıraathanesi yapılacaktı! Halk, kaldırılması için ayağa kalktı
Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi! "Namus için yaptım" Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]