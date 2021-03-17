Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mestanlar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mestanlar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mestanlar'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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