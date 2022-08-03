Kurban Bayramı'nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi'ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurbanda kaçtı, 26 gün sonra yakalandı - Son Dakika

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