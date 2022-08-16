FİRARİ İNEK 'DAĞLAR KIZI REYHAN', YENİ YUVASINDA

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan, 25 gün sonra bulunup Ahbap Platformu'nca satın alınan kurbanlık inek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Hayvan Barınağı'na getirildi. Burada tedavisi ve bakımı tamamlanan ve adı 'Dağlar Kızı Reyhan' olan ineğin yavaş yavaş düzeldiğini anlatan barınak yöneticisi Sibel Çakır, "25 gün boyunca aç susuz, dağlarda olduğu için aşırı derecede zayıflamıştı. 'Reyhan', geldiğinde bütün bakıcılara saldırdı" dedi.

Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık ineğini kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan inek, 25 gün sonra Kayaeli Mahallesi'nde bulundu. Kocabıyık, ineği bir hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra başkanlığını sanatçı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Platformu, hayvanı satın almak için harekete geçti. Kocabıyık, hayvan için 30 bin TL istediğini açıkladı.

AHBAP SATIN ALDI ANCAK FİYATI AÇIKLANMADI

Muhtar ile iletişime geçen Ahbap Platformu, ineği satın aldı ancak fiyat açıklanmadı. Satın alınan ineğe 'Dağlar Kızı Reyhan' adı verilip, Rize'nin İyidere ilçesinde 2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan sonra yine Ahbap Platformu'nca sahiplenilip, İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına getirildi. 'Dağlar Kızı Reyhan', bakım ve tedavisinin ardından zamanla yeni yerine de alıştı.

'KESİLME KORKUSU OLMADAN BİZİMLE YAŞAYACAK'

İneği travmasının yavaş yavaş düzeldiğini anlatan barınak yöneticisi Sibel Çakır, "'Reyhan', Kurban Bayramı'nda kesilme korkusuyla, tam 25 gün boyunca kaçmayı başardı. 25'inci günün sonunda 'Reyhan' yakalandı. Sahibi bir hafta sonra oğlunun sünnet düğününde keseceğini beyan edince, Haluk Levent devreye girdi. Diğer hayvanlarda olduğu gibi kaçanın, uçanın, yüzenin kurtarıcısı olarak 'Reyhan'ın peşine düştü. Bölgedeki Ahbap ekipleri ile birlikte koordineli olarak 'Reyhan'ı yanımıza aldık. 'Reyhan' artık kesilme korkusu olmadan, ömür boyu bizimle yaşayacak" dedi.

SAATLERCE YÜZEN KARAKIZ DA ÇİFTLİKTE

Sahibinin 'Reyhan' için 30 bin TL istediğini belirten Çakır, "Aslında 'Reyhan', bu değerin çok altında. 25 gün boyunca aç susuz, dağlarda olduğu için aşırı derecede zayıflamıştı. İşin içine Haluk Levent girince fiyat abartıldı. Sahibi kesinlikle o rakamdan aşağı inmedi. Yine AHBAP hayırseverleri yardımda bulundu ve 'Reyhan' şimdi bizimle. Aynı zamanda 'Karakız' isimli keçimiz de Mersin tarafından geldi. Kurban Bayramı'nda denize atladı. 600 metre kadar açıldı. Saatlerce yüzdü ve yakalandı. 'Karakız' da şimdi bizimle. İkisi de çok aşırı derecede korkuyorlardı. 'Reyhan', geldiğinde bütün bakıcılara saldırdı. 'Karakız' tellerden zıplayıp, kaçmaya çalışıyordu. Şimdi 'Reyhan' da 'Karakız' da sakinleşti. Zamanla daha da normal ruh hallerine kavuşacaklar. Sağlık durumları oldukça iyi bir sıkıntıları yok" diye konuştu.

'BU HAYVANLAR ASLINDA BİRER SEMBOL'

Fenomen boğa Ferdinand'ın da hala çiftlikte olduğunu hatırlatan Çakır, "Burada aslında fenomen olmayan çok hayvan var ama sosyal medya o denli güçlü ki; insanlar tek bir hayvana odaklanabiliyor. Bu hayvanlar aslında bir sembol. Diğerlerine öncülük eden hayvanlar olduğunu düşünüyoruz. Burası Türkiye'nin ilk ve en büyük çiftlik hayvanları barınağı. Barınakta çiftlik hayvanları, yük hayvanları, egzotik ve pet grubu dediğimiz kedi-köpekler mevcut. 3 bin hayvan var, 150 civarında tür var. Yaban ve pet grubu hayvanlardan rehabilitasyonları bittikten sonra sokakta yaşayabilecek olanlar, doğaya bırakılıyor. Ancak engelli ve yaşayamayacak durumda olanlar, bizimle kalıyor" ifadelerini kullandı.