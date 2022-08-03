KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN VE 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞAYA AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN VE 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞAYA AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU

03.08.2022 22:06

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramının 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramının 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. Sahibinin, boğayı 1 hafta sonra keseceğini söylemesi üzerine Haluk Levent'in önderliğinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği hayvanı satın almak için harekete geçti.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti. Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in Başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.

YORUMLAR
500
Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı MEC Vakfı'nın kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı MEC Vakfı'nın kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Kaynak: DHA

Haluk Levent, Kurban, Kepsut, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN VE 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞAYA AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:54 İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı!
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:23 KPSS skandalı sonrası CHP'li milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Milli Eğitim Bakanı da görevden alınsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 22:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN VE 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞAYA AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement