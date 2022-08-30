Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü

30.08.2022 22:26
Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişiden biri hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişiden biri hayatını kaybetti.

Balıkesir- Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Zeliha Özdemir (53), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Fatma Koç'un (53) Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Ahmet Güney yönetimindeki 10 AGY 092 plakalı midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada araçtaki 17 kişi yaralanmıştı. Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenilmişti.

YORUMLAR
500
Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: AA

Zeliha Özdemir, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
19:42 Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrısıyla bitti!
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 22:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement