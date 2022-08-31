Balıkesir- Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Zeliha Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Zeliha Özdemir, Balıkesir, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada ölen Zeliha Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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