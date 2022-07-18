Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

18.07.2022 11:51
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan ve Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan bölgede, ulaşılamayan yerlere dozerle yol yapılıyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Mahalle sakinleri de yoğun çaba göstererek yangının evlerine sıçramasını önleyen ekiplere teşekkür etti.

Yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bölge drone ile havadan görüntülendi.

"Ekipler akşama kadar çalıştılar"

Karagöz Mahallesi Muhtarı Selahattin Gül, AA muhabirine, yangının mahallenin yakınlarına kadar ulaştığını fakat ekiplerin yoğun çabası sonucu engellendiğini söyledi.

Helikopterlerin mahallenin yanmasının önüne geçtiğini belirten Gül, "Çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürdü, ekipler akşama kadar çalıştılar. Helikopter ve uçaklar olmasaydı yangın mahallemize de sıçrardı. Şu anda bir sorun kalmadı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Sabah bir iki yerde duman görüldü, helikopterler gelip müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sevim Demir de yangının söndürülmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Akseki'de art arda çıkan 3 yangın söndürüldü Akseki'de art arda çıkan 3 yangın söndürüldü Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:42 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım
11:37 Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...
11:32 Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı
11:27 Ticaretin böylesi! İstanbul Havalimanı'nda satılan bir gofretin fiyatı, görenleri dumura uğrattı
11:14 Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim
11:04 Bakanlık asbestli geminin İzmir Aliağa'da sökülmesine izin verdi! Muhalefetten, "Tüm Türkiye zehirlenebilir" iddiası
10:58 Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı!
10:47 Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması: Erdoğan, hukuken bugün itibarıyla aday olabiliyorsa ben hayli hayli aday olabilirim
10:40 8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi
10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 11:58:59. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement