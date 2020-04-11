Balıkesir'in kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı - Son Dakika

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Balıkesir'in kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı
6 saat önce
Balıkesir'in kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttıBALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, kırsal mahallelere ekmekleri muhtarlar götürerek dağıttı.
Balıkesir'in kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, kırsal mahallelere ekmekleri muhtarlar götürerek dağıttı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını muhtarlar karşıladı. Muhtarlar ilçe merkezindeki fırınlardan aldıkları ekmekleri mahallelerine götürerek, sipariş veren ailelere teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:44 Kaynak: DHA
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