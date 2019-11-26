Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir Körfez ilçelerinde son 24 saat içerisinde 6 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Ayvalık ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 11 adet fişek, Gömeç ilçesinde 3 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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