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Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi - Son Dakika

Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi

06.09.2021 15:47
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi, System.String[]

BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kentin, işgalden kurtulmasında simge haline gelen 'Tülütabaklar', korkutucu ve renkli görüntüleriyle törene damgasını vurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Topraklarımız, Yunanistan işgalinden kolay kurtulmadı. Atalarımıza minnettarız" dedi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı nedeniyle Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu, sembolik olarak canlandırıldı. Günün anlam ve önemini anlatan sunum ve şiirler okundu. Askeri bando ve Mehteran takımı, marşlar seslendirdi.

TÜLÜTABAKLAR GÖSTERİ YAPTIGeçit töreninin ardından, her yıl ilgiyle izlenen ve işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu öne sürülen Tülütabaklar alana çıktı. Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ancak yıllar içinde sevilen bir bölgesel kahraman haline gelen Tülütabaklar, davul ve zurnalar eşliğinde gösteri yaptı. Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan Tülütabaklar'ı canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Vatandaşlar, bir yandan tedirginlik yaşadıkları Tülütabaklar karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.'İŞGALDEN KOLAY KURTULMADI, HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tülütabaklar'ın Kurtuluş Savaşı dönemindeki önemini anlattı. "Anadolu işgal edildiğinde, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir, milis kuvvetleriyle Kurtuluş mücadelesini başlatmış" diyen Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"O zaman silahı olmayan, fakat imanı ve inancı olan dericilerin, Yunanlıları korkutmak, kaçırmak ve bölgenin işgal altına alınmaması için yaptıkları bir mücadele. Derileri üstlerine giyerek, korkutucu vahşi bir hayvan görüntüsü verip, bölgeleri koruma altına almışlar. Bu sayede Yunanlıların, o bölgelere girmelerini uzun süre engellemiş ve bu sayede de Anadolu'da birliklerin toplanmasına, milis kuvvetlerinin silahlanıp güçlenmesine vesile olmuşlar. Biz de Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de, Tülütabakların anısına tören konvoyumuzda gösteri yapmalarına fırsat veriyoruz. Tarihi yaşatmak önemli. Bu Anadolu toprakları, Yunanistan işgalinden kolay kurtulmadı. Herkes kendine göre bir mücadele verdi. Bize bu günleri emanet ettikleri için atalarımıza minnettarız."


Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi

Yücel Yılmaz, Yunanistan, Balıkesir, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi - Son Dakika


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