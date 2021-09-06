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Balıkesir'in kurtuluş törenlerinde işgalde düşmanın korkulu rüyası "Tülütabaklar" canlandırıldı - Son Dakika

Balıkesir'in kurtuluş törenlerinde işgalde düşmanın korkulu rüyası "Tülütabaklar" canlandırıldı

06.09.2021 12:38
Balıkesir'in kurtuluş törenlerinde işgalde düşmanın korkulu rüyası

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümünde, kenti işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için yüzlerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak...

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümünde, kenti işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için yüzlerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak için geleneksel "Tülütabak" gösterisi sunuldu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Parkı girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuvayımilliye Meydanı'ndaki törende ise Ritmin Dansı ekibi ile mehter takımı gösteri yaptı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programın en çok ilgi gören bölümü Tülütabak gösterisi oldu. Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen gösteriyi sunan ekip, törene katılanların arasında gezdi.

Çocuk yetişkin herkesin büyük ilgisini çeken Tülütabaklar, uzun süre eğlenceli dakikalar yaşattı. Tülütabaklarla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Katılımcılar, ilgiyle izledikleri bu etkinliğin ardından ekibi alkışlayarak tebrik etti.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve bazı milletvekillerinin yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, siyasi partilerin il başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çıplak ayakla soba isine boyanarak bu görevi yapmışlar"

Tülütabaklardan Turan Caner Öztopal (37), AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan askerlerini korkutmak isteyen atalarının geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Balıkesir'in kurtuluşundan bu yana geleneğin devam ettiğini anlatan Öztopal, "Biz de hayatta oldukça sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Tunahan Kamçı (18) da 7 yıldır gösterilerde yer aldığını ifade etti.

Kamçı, kendisine çocuk yaşta bu geleneğin öğretildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Atalarımız, zamanında memleketi kurtarmak için böyle hayvan postlarına bürünüp çabalamışlar, geceleri giyinip çıkarak düşman askerlerini korkutmuşlar. Silahsız halde, ellerinde sopalar, çıplak ayakla soba isine boyanarak bu görevi yapmışlar. Ben de bu görevi yapıyorum. Gurur duyarak bu işi yapıyorum. Atalarımızın vermiş olduğu bu mücadeleyi halkımıza göstererek örnek oluyorum. Zor zamanlardan geçmişiz, hepsinin ruhu şad olsun."

Balıkesir, Milli, İşgal, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in kurtuluş törenlerinde işgalde düşmanın korkulu rüyası 'Tülütabaklar' canlandırıldı - Son Dakika


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