Manyas'ta öğretmenlerle yeni eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Manyas'ta öğretmenlerle yeni eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi

15.09.2022 13:49
Manyas'ta öğretmenlerle yeni eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla toplantı yapıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla toplantı yapıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Müftülük Konferans Salonu'ndaki toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlçede okul çağına gelen her çocuğun mutlaka okul ile buluşturulmasını isteyen Çelik, "Eğitim olmazsa olmazımızdır, bu konuda gerekli özeni göstereceğinize samimiyetimle inanıyorum. Geçen yıl Başarıyı Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında okulları sık sık ziyaret ederek sizlerle bir araya geldim. Bu yıl da yine bu başarıyı artırarak devam ettireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın donanımlı birer birey olmalarını sağlamak için özveriyle çalışmamız gerektiğini unutmayalım." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da Vali Hasan Şıldak tarafından uygulamaya konulan BİGEP'e sahip çıkılması ve buna paralel olarak başarı katsayısının daha da yükseltilmesinin, il ve ilçelerdeki eğitim ordusu ile gerçekleşeceğini anlattı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Müftülük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ta öğretmenlerle yeni eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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