BALIKESİR'İN MANYAS İLÇESİNDE ÇELTİK EKİMLERİ BAŞLADI - Son Dakika

Manyas'ta hububat üretiminden sonra ekim alanı açısından ikinci sırada yer alan çeltik ekimlerine başlandı. Bölgede nisan ayındaki aşırı yağışlardan dolayı geçtiğimiz yıla göre 15 gün gecikmeli başlayan çeltik üretiminde, hazırlanan arazilere su verilirken; istenilen su seviyesine ulaşılan tarım alanlarında ise çeltik tohumları suyla buluşturuluyor.

İlçedeki sulanabilir tarım arazilerinin büyük çoğunluğunda çeltik ekimi yapıldığını açıklayan Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, geçen yıl ilçede 75 bin dekar çeltik ekimi yapıldığını ve üreticinin geçtiğimiz sezon verim ve fiyat açısından memnun kaldığı için bu sezon ekim alanında 5 bin dekar artış yapacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Başkan Danç, çeltik ekimlerinin geç başlamasından dolayı ekim bitiminin Haziran ayının ortalarına kadar süreceğini açıklayarak, 'Manyas bölgesi olarak baldo ekiyoruz, baldonun yanı sıra yatkın türü ile yabancı çeşitler var. Yabancı çeşitler ilaç kullanılabilir olduğu, yerler çok eskidiği için kırmızı tohum yaptığı için kırmızıyı öldürecek çeşitler ekiliyor. Bu yıl girdi maliyetlerimiz yüksek, gübre de yüzde 100 artış var, tohum geçen yıl 8.5 lira iken bu yıl 13-15 lira, bu yıl ülkemiz de çeltik ekimi maliyetli olacak. Bunun yanı sıra tarla icar bedelleri de yükseldi. İnşallah çeltik üreticimiz için hayırlı bir sezon olur ve emeğimizin karşılığını alırız, sonu hayırlı olur inşallah.' ifadelerini kullandı.