Manyas'ta hafif ticari araç seyir halindeyken yandı - Son Dakika
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Manyas'ta hafif ticari araç seyir halindeyken yandı

12.09.2022 19:32
Manyas'ta hafif ticari araç seyir halindeyken yandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangını itfaiye ve orman işletme ekipleri söndürdü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangını itfaiye ve orman işletme ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden kırsal Koçoğlu Mahallesi'ne seyreden Gökhan Çelik yönetimindeki 17 KR 773 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen orman işletme ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ta hafif ticari araç seyir halindeyken yandı - Son Dakika

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