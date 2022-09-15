Manyas'ın kurtuluş yıl dönümünde Derya Uluğ sahne aldı - Son Dakika
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Manyas'ın kurtuluş yıl dönümünde Derya Uluğ sahne aldı

15.09.2022 10:24
Manyas'ın kurtuluş yıl dönümünde Derya Uluğ sahne aldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Derya Uluğ'un sahne aldığı halk konseri gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Derya Uluğ'un sahne aldığı halk konseri gerçekleştirildi.

Konser öncesi CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ile vatandaşların katılımlarıyla Bandırma Belediye Bandosu eşliğinde Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu önünde toplanılarak İnönü Caddesi'nden Atatürk Anıtı önüne fener alayı düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra belediye hizmet binası önündeki alanda Derya Uluğ, konser verdi.

Yaklaşık iki saat süren konserin ardından Barcin, sanatçıya gecenin anısına plaket ve çiçeğin yanı sıra Manyas'ın coğrafi işaretli kelle peyniri ve diğe süt ürünlerinden takdim etti.

Ayrıca, konsere sponsor olan kurum ve kişilere de plaketleri sunuldu.

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Kaynak: AA

Derya Uluğ, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ın kurtuluş yıl dönümünde Derya Uluğ sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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