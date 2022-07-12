Balıkesir'in Marmara'daki adalarında Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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Balıkesir'in Marmara'daki adalarında Kurban Bayramı yoğunluğu

12.07.2022 13:10

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığıyla yaz aylarında nüfusundan katbekat fazla ziyaretçi ağırlayan adalar, bayramı dolu geçiriyor.

Feribotlarla İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir'in Erdek ilçesinden 2-2,5 saatlik yolculukla ulaşım sağlanan, kış nüfusu 10 bin civarında olan adalar, bayram tatilinde doldu.

Turizm işletmelerinde yüzde 100 doluluğa ulaşılan adalarda tatilciler, denize girmenin yanı sıra doğa yürüyüşleri yapıyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, konukların bayramı sorunsuz geçirmesi için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında tatilin başlamasından bu yana yoğunluğun arttığını belirten Aksoy, "Şu anda 200 bine yakın misafirimizin tatil yapmasını sağlıyoruz. Plajlarımız dolup taşıyor. Vatandaşlarımızın bayramlarını iyi geçirmeleri için elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tatilcilerimizi, bayramdan sonra da adalarımıza bekliyoruz." dedi.

Aksoy, belediye olarak adalarda 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'in Marmara'daki adalarında Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

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