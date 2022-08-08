Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş - Son Dakika
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Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş

08.08.2022 14:46

Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar eden Dursun Özdemir'in olaydan önce bıraktığı not gün yüzüne çıktı. Özdemir yazdığı notta, eşini kendisini aldatmakla suçladığı, bu sebeple cinayet işlediğine dair ifadelere yer verdi.

Marmara ilçesinin Saraylar Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda; Dursun Özdemir (57), mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in (43) yanına gitti. İkili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdükten sonra, aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 YIL BİRLİKTELİKTEN SONRA EVLENDİLER

Saraylar Mahallesi'ndeki mermer ocaklarında kamyon şoförü olarak çalışan Dursun Özdemir, kendisi gibi eşinden boşanan Susenber Özdemir ile 4 yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen sene 24 Eylül'de, nikah yaparak evlendi. Kıskançlık ve geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıkları belirtilen çift, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu kararın ardından Susenber Özdemir başka bir eve taşındı.

MUTFAKTA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

Eşinin bir mermer atölyesinde aşçı olarak işe başladığı bilgisini alan Dursun Özdemir, buraya gitti. Mutfakta yemek yapan Susenber Özdemir ile Dursun Özdemir tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Dursun Özdemir, tabancayla eşini öldürdü, sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini öldürüp, intihar eden koca bir de not bırakmış

ALDATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dursun Özdemir'in cenazesi bugün, yapılan otopsi sonucu Sinop'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Susenber Özdemir'in cenazesi ise Iğdır'da toprağa verilecek. Öte yandan, Dursun Özdemir'in olay öncesi yazdığı belirlenen notta eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

YORUMLAR
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Köyde yanlış anlaşılmadan çıkan yol tartışması tatlıya bağlandı Köyde yanlış anlaşılmadan çıkan yol tartışması tatlıya bağlandı EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VEREN KOCA NOT BIRAKMIŞ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VEREN KOCA NOT BIRAKMIŞ
Kaynak: DHA

Dursun Özdemir, Marmara, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti 'aldatma' sebebiyle işlemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş - Son Dakika
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