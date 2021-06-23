Balıkesir'in Marmara ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Balıkesir'in Marmara ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı ağaçlar devrildi.

Marmara, Avşa, Saraylar ve Ekinlik adalarında kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış dolayısıyla birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı ağaçlar fırtınadan devrildi.

Bazı cadde ve sokaklar da su altında kaldı.

Ekinlik Adası'nda ise sahilde yağmur sularının denizle birleştiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, yaklaşık 45 dakika süren yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, "Saraylar, Ekinlik ve Avşa Adası'nda bazı evler sular altında kaldı. Yollar da bozuldu. Uzun süredir böyle bir yağış görmedik." dedi.

Bu arada, Saraylar'da fırtına nedeniyle bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.