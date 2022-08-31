AVŞA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika
Üye Girişi

AVŞA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

31.08.2022 14:18

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, Zafer Yürüyüşü ve Pınar Dağdelen konseriyle kutlandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, Zafer Yürüyüşü ve Pınar Dağdelen konseriyle kutlandı.

Marmara ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gece Avşa Adası'nda devam etti. Fener alayı yürüyüşü ile başlayan kutlamalarda, Pınar Dağdelen sevilen türkülerle sahne aldı. Dağdelen'in ardından sahne alan Mösyö grubuyla 30 Ağustos coşkusu tavan yaptı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı konuşmada, 'Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğunu bir kez daha tescil eden Zafer Bayramımızın 100. Yıldönümü. Bu gururla tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum' dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları geç saatlere kadar sürdü. (DHA)

YORUMLAR
500
Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Fırtına Avşa Adası'nda teknelere zarar verdi Fırtına Avşa Adası'nda teknelere zarar verdi AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Avşa Adası, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVŞA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: AVŞA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement