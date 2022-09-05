Avşa Adası'nda batma tehlikesi geçiren yat kurtarıldı - Son Dakika
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Avşa Adası'nda batma tehlikesi geçiren yat kurtarıldı

05.09.2022 10:25
Avşa Adası'nda batma tehlikesi geçiren yat kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara İlçesine bağlı Avşa adasında geçtiğimiz günler batma tehlikesi geçiren Tafi isimli yat kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara İlçesine bağlı Avşa adasında geçtiğimiz günler batma tehlikesi geçiren Tafi isimli yat kurtarıldı.

Avşa Adası Yiğitler Mahallesi limanında geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle kayalara çarpan Tafi adlı yat balıkçıların yardımıyla iskeleye bağlandıktan sonra su almaya başlamıştı.

Yatın batmaması için Gemlik İlçesi'nden özel vinç adaya getirilirken, iki dalgıç yat içindeki suyu boşalttı. Uzun uğraşlar sonucu geçici olarak yeniden yüzer duruma getirilen yat önümüzdeki günlerde Yalova'da faaliyet gösteren gemi tersanelerinden birine gönderilerek tamir edilmesi sağlanacak. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Avşa Adası, Balıkesir, Marmara, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avşa Adası'nda batma tehlikesi geçiren yat kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avşa Adası'nda batma tehlikesi geçiren yat kurtarıldı - Son Dakika
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