Yatın batmaması için Gemlik İlçesi'nden özel vinç adaya getirilirken, iki dalgıç yat içindeki suyu boşalttı. Uzun uğraşlar sonucu geçici olarak yeniden yüzer duruma getirilen yat önümüzdeki günlerde Yalova 'da faaliyet gösteren gemi tersanelerinden birine gönderilerek tamir edilmesi sağlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Avşa Adası, Balıkesir, Marmara, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avşa Adası'nda batma tehlikesi geçiren yat kurtarıldı - Son Dakika

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