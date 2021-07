Balıkesir'in Mavi Bayrak Sayısı 36'Ya Çıktı - Son Dakika

Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin sahillerde gerçekleştirdiği; temizlik, onarım ve rehabilite çalışmaları sayesinde dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olan Mavi Bayrak'ın sayısı; 31'den 36'ya çıktı. 1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçilmesiyle birlikte Balıkesir sahilleri, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerini bünyesinde barındıran Balıkesir'de, yaz turizminin geliştirilmesi ve canlandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl boyunca birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların meyvesi olarak her yıl kademeli bir şekilde artan Mavi Bayraklı plaj sayısı; önceki yıl 22'den 31'e bu yılda 31'den 36 çıktı. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarıyla turizm beldeleri yıl boyunca turizm sezonuna hazır hale getirilerek sahillerde düzenleme ve rehabilite çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında; kent mobilyalarının yenilenmesinden yürüyüş ve bisiklet yollarına, soyunma kabinlerinden kum eleme ve temizlik çalışmalarına, asfalttan peyzaj çalışmalarına kadar her şeyin titizlikle planlanıp hayata geçirildiği sahiller, Balıkesirliler ve turistlerden tam not alıyor. Balıkesir sahilleri, 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçilmesiyle birlikte sezona her bakımdan hazır hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR'İN 9 PLAJINDA MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve çevreye saygılı yatırımları sayesinde 7 halk plajı bir kez daha Mavi Bayrak alırken Erdek Bakraç Plajı ve Erdek Dalyan Plajı da Mavi Bayrak sahibi olarak sayı 9'a çıkarıldı. Balıkesir yine; Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'ın ardından Türkiye'de en fazla Mavi Bayrak'a sahip 5'nci il olurken Türkiye ise yeniden dünya 3'üncüsü oldu.

ATIK SU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapasite ve nitelikleri artırılan ve yenileri inşa edilen atık su arıtma tesisleri, Mavi Bayrak sayısının yükselmesinde oldukça etkili oldu. Arıtma sayısı ile kişi başına düşen atık su arıtma miktarını artırmayı hedefleyen Büyükşehir, değişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma, atık su ve kanalizasyon şebekesi yatırımlarını da sürdürüyor.

ONLARCA YILIN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Ayrıca, Körfez bölgesinde; çevre kirliliğinden, çöp alanlarının rehabilitesine kadar onlarca yılın birikmiş sorunlarına çözüm getiren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgede hava ve su kirliliğinin azaltıcı birçok önlem alıyor.

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi; Mavi Bayraklı halk plajı sayısını artırmayı, Balıkesir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve Mavi Bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Belediye ayrıca yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütecek.