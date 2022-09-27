Karesi'de 3 kırsal mahalleye köy konağı yapılacak - Son Dakika
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Karesi'de 3 kırsal mahalleye köy konağı yapılacak

27.09.2022 12:24
Karesi'de 3 kırsal mahalleye köy konağı yapılacak

Balıkesir'in merkez Karesi ilçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı köy konakları ile unutulmaya yüz tutmuş köy odası geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı köy konakları ile unutulmaya yüz tutmuş köy odası geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Köteyli, Çaypınar ve Aktarma mahallelerine köy konağı yapımı için çalışma başlatıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı açıklamada, kırsal yerleşim alanlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Kırsal mahallelerde yaptıkları köy konaklarıyla mahalle kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin sürdürülmesini amaçladıklarını belirten Orkan, göreve geldikleri günden bu yana merkez ve kırsal mahalleler arasındaki hizmet eşitliğini sağlamak için çaba harcadıklarını vurguladı.

İnşa edilen köy konaklarının mahallenin cenaze, hayır, toplantı gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap vereceğini aktaran Orkan, "Yola çıkarken ilçe merkezindeki mahallelerimizde ne varsa ilçe merkezine en uzak mesafedeki mahallelerimizde de o olacak dedik, bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Dinçer Orkan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karesi'de 3 kırsal mahalleye köy konağı yapılacak - Son Dakika

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