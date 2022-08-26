Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı

26.08.2022 01:28
Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eski Kuyumcular Mahallesi'nde E.D. ile T.T ve kız arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.D ve T.T'yi ayırmak isterken T.T'nin saldırısına uğradı.

Polis ekiplerine, "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek yumruk ve tekme atan T.T, bölgeye takviye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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