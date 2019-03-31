Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Turhan Şimşek kazandı.

Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Turhan Şimşek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turhan Şimşek 5 bin 922, İYİ Parti adayı Osman Özgür Alaca 4 bin 555, BBP adayı Sedat Alabaş 505 oy aldı.

-Şimşek'in öz geçmişi

Balıkesir, Savaştepe ilçesine bağlı Çamurlu köyünde doğdu. İlk öğretim hayatını memleketinde tamamlayan Şimşek, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Şimşek, Savaştepe Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda sınıf öğretmenliği yaptı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde AK Parti'den Balıkesir, Savaştepe Belediye Başkanı seçilen Şimşek, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Turhan Şimşek, AK Parti, Balıkesir, Savaştepe, Güncel
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