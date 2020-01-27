Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinden Elazığ'a yardım tırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinden Elazığ'a yardım tırı - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinden Elazığ'a yardım tırı

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinden Elazığ'a yardım tırı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Sındırgı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye öncülüğünde başlatılan kampanyada, yardımların Cumhuriyet Meydanı'nda toplandığı kaydedildi.

Toplanan giyecek ve yiyeceklerin yüklendiği tırın, deprem bölgesine ulaşmak üzere Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Türk milletinin yüreğinin şefkat dolu olduğunu belirterek, "Çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Sındırgı, bu konuda Türkiye'nin bir aynası niteliğinde, bu tür organizasyonlarda, her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da Türk milletinin asla parçalanamayacağının, bir olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Sındırgı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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