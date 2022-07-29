Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

29.07.2022 15:11
Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

İlçeye bağlı kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde çocuklara gök bilimi eğitimi verildi ve oyunlar oynandı.

Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gök cisimleri hakkında bilgi verdi. Havanın kararmasıyla gök cisimleri uzmanlarca anlatıldı.

Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı. Çeşitli illerden gelen çok sayıda ziyaretçi, doğada kamp kurdu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 31 Temmuz'a kadar sürecek şenliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırladıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı - Son Dakika

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