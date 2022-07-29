Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş , 31 Temmuz'a kadar sürecek şenliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı - Son Dakika

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