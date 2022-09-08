KULLANILAMAYAN HALI VE KİLİMLERDEN YELEK VE ÇANTA, KIRIK TESTİLERDEN DEKORASYON ÜRÜNÜ YAPIYOR

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde kullanılmayacak durumda olan kilimleri ve Yağcıbedir halılarını toplayan Recep Parlak, bunları yenileyerek yelek ve çanta haline getiriyor. Yine kırılan ve atılacak duruma gelen toprak çömlekleri de kilimlerle kaplanarak yeni dekor malzemeleri durumuna getirerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Tarihi Yağcıbedir kilimleri ile tanınan Sındırgı ilçesinde yaşayan Recep Parlak, eski zamanlarda kullanılan ev eşyalarını toplamaya başladı. İşyeri açan Parlak, kullanılmayacak durumda olan çok sayıda kilim ve Yağcıbedir halısı birikmesi üzerine bunları ekonomiye geri kazandırmak için farklı bir ürün ortaya çıkarmaya karar verdiğini söyledi. İlk olarak büyük parçalardan yelek üretmeye başladığını belirten Parlak, sonrasında ise kilimleri çanta haline getirdi.

SAHİL BÖLGELERİNDE TALEP GELİYOR

Günümüzde eskiden üretilmiş ürünlere rağbet olduğunu söyleyen Recep Parlak, özellikle sahil bölgelerinde bu ürünlerin talep gördüğünü belirtti. Parlak, Bölgemiz Yağcıbedir halıları ile tanınıyor. Eskiden dokunan bu Yörük kilimlerinden fare, güve yemiş, yırtılmış, kullanılamayacak durumda olanları topladım. Kilimleri önce yıkadık. Çürük, kullanılamayacak bölümlerini ayırdım. Kilimlerin büyük parçalarından önce kadın ve erkek için yelekler yaptım. Bu yelekler kilim desenli yelek haline geldi. Kalan parçalarla da çantalar üretmeye başladım dedi.

KIRIK TESTİLERİ DE TOPLAMAYA BAŞLADI

Parlak, çömlek ve testileri de eski kilimlerle süsleyerek dekorasyon malzemesi haline getiriyor. Kırılmış, sapı kopmuş, çatlamış testileri topladığını söyleyen Parlak, Bu testiler dış dekorken, şimdi iç dekor haline geldi. Mesela 3'e bölünmüş, sapı kopmuş bir testi, kilimlerle yenilenerek tekrar kullanılmaya başlandı. Kırılmış, çatlamış, çöpe atılacak malzemeleri getirenlerden ücret karşılığı alım yapıyorum. Çöpe atılacak eşyalarınızı getirin, değerlensin diye konuştu.

ÇÖPE ATMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

İşe yaramayacak, çöpe atılacak malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırmış olduğunu söyleyen Parlak, evlerinden çalışmak isteyen kadınlarla da anlaşma yaparak, üretim yaptırdığını söyledi. Günümüzde eskiye rağbet olduğunu da belirten Parlak sözlerini şu şekilde sürdürdü

Günümüzde eskiye yönelik ürünlere rağbet çok. Özellikle yelek ve çantalar sahil bölgeleri başta olmak üzere İzmir Bornova'dan, Bursa Nilüfer'e kadar satışa sunuluyor. Sıfır atık projesi ile yapmış olduğumuz ürünler sayesinde Sındırgı'yı da tanıtmış oluyoruz. Günümüzde eskiyen birçok ürün tekrar ekonomiye kazandırılıyor. İnternet ortamında bilgiye ulaşmak kolay. Benim tavsiyem eski eşyalar atılmadan önce ufak bir araştırma yapılsın. Hem sizin ürününüz değerlensin, hem de üretici kazansın.