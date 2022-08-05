Balıkesir Susurluk yangını kısmen kontrol altında - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk yangını kısmen kontrol altında

05.08.2022 00:23
Balıkesir Susurluk yangını kısmen kontrol altında

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Yangın 6 saatin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangına 'Yarasa' denilen gece görüş kameralı helikopter müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Köy Mevkii ormanlık alanda akşam 18.30 itibariyle yangın çıktı. Kısa sürede farklı noktalara sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 35 arazöz, 5 dozer, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 1 gece görüş helikopteri ve 250 personelle yangına müdahale ediyor. Hava kararmadan 7 helikopter, 2 amfibi uçak alevlerle mücadele ederken, güneş batımı ile beraber yerini 'Yarasa' tabir edilen gece görüş helikopterine bıraktı. Ayrıca Balıkesir ve ilçe belediyelerinden itfaiye araçlarıyla çevre şehirlerden arazözler ve ekipler yangına müdahale ediyor.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, "Ters kompartmanda kaldığımız için yangın tam gözükmüyor. Fakat, yaygın bir yangın ortamı oluşmuş. Yer yer alevler görülüyor. Orman Bölge Müdürlüğü, belediye imkanları seferber ediliyor. Bir tane gece görüşlü yangın helikopteri de çalışıyor. Gündüz de helikopterler geldi. Kısmen yangına hakimiyet var. Burası çamlık bir orman ve yangına müsait. Dolayısıyla çok büyümeden hakim olunur. Alanla ilgili miktarı kestirmek mümkün değil. Yangın vadide olduğu için rüzgar kısmen etkili oluyor. Şu an rüzgar yok. Ay ışığının normal olması gece görüşlü helikoptere yardım ediyor diyebiliriz. Hemen altımızda Susurluk nehri var suyu da oradan alıyor. Keşke 3-4 tane daha gece görüşlü helikopter olsa çok iyi olur" dedi. - BALIKESİR

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Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'in baba acısı Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'in baba acısı Susurluk'ta orman yangını (2) Susurluk'ta orman yangını (2)
Kaynak: İHA

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Susurluk yangını kısmen kontrol altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk yangını kısmen kontrol altında - Son Dakika
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