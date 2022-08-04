Yangın, akşam saatlerinde Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

Susurluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta orman yangını - Son Dakika

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