Susurluk'ta orman yangını - Son Dakika
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Susurluk'ta orman yangını

04.08.2022 20:23
Susurluk'ta orman yangını

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle müdahale ediliyor.


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Kaynak: DHA

Susurluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Susurluk'ta orman yangını - Son Dakika

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